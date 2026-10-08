Manovre d’emergenza per salvare la vita, domenica di sensibilizzazione in piazza Scandaliato a Sciacca

A Sciacca e, in contemporanea, in oltre ottanta piazze italiane, domenica 11 ottobre 2026 si svolgerà un evento di grande rilievo sociale dedicato alla diffusione della conoscenza delle manovre salvavita con tecniche di rianimazione e di disostruzione da corpo estraneo. L’iniziativa, in programma in piazza Scandaliato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, è organizzata dalla SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che metterà a disposizione lo staff medico dell’Unità di Pediatria dell’ospedale di Sciacca, e la Croce Rossa Italiana. Nel corso della mattinata chiunque, ma soprattutto genitori e nonni, avranno l’opportunità di conoscere e apprendere, attraverso diverse dimostrazioni pratiche, le importanti manovre di emergenza la cui corretta esecuzione si rivela essenziale per salvare la vita. In considerazione del suo rilievo sociale, l’iniziativa “Una manovra per la vita” ha ricevuto anche la medaglia di rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica.