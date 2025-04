Mensa scolastica a Sciacca, l’assessore Di Paola incontra i genitori

“È volontà dell’Amministrazione, del sindaco Fabio Termine, riattivare, a partire dal prossimo anno scolastico, la mensa scolastica comunale”. È quanto ha ribadito l’assessore all’Istruzione Simone Di Paola incontrando questa mattina in Sala Blasco i rappresentanti di classe dei genitori degli istituti comprensivi della città dove si svolge il tempo prolungato interessati al servizio.

L’incontro fa seguito alla riunione che si è tenuta lo scorso 22 marzo in Sala Giunta con le dirigenti scolastiche degli istituti “Agostino Inveges” Mariangela Croce e “Dante Alighieri” Teresa Guazzelli, e i presidenti dei consigli di istituto Alessandro Messina e Salvatore Catanzaro, tutti presenti oggi in Sala Blasco.

All’incontro ha preso parte il vicesindaco Valeria Gulotta.

Il servizio di mensa scolastica comunale è fermo dal 2017. E l’assessore Simone Di Paola ha oggi illustrato le condizioni e le modalità per la sua riattivazione per l’anno scolastico 2025/2025, con la previsione di somme nel prossimo bilancio. Ai genitori, che già pagano un servizio privato, è stato chiesto un contributo, una compartecipazione da definire sulla base del reddito familiare.

“Il Comune di Sciacca – ha detto l’assessore Simone Di Paola – si farà carico dell’istruttoria burocratica, della redazione del bando sulla base di criteri per garantire il massimo della qualità del servizio e un rapporto diretto delle famiglie con l’impresa fornitrice dei pasti. Domani è anche previsto un incontro con medici dell’Asp per la redazione della tabella nutrizionale. I fondi comunali di quest’anno, anno pilota, consentiranno di aiutare le famiglie in una situazione di disagio economico ed evitare discriminazioni sociali. Ma è fondamentale il contributo delle altre famiglie”.

Ai genitori, che sono intervenuti ponendo pure domande per avere ogni chiarimento, si è chiesto di farsi portavoce con tutte le famiglie delle classi che rappresentano per illustrare nel dettaglio il quadro della situazione, per raccogliere preliminarmente le adesioni e consentire al Comune di far partire formalmente l’iter amministrativo.