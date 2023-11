Ospedale di Sciacca, parlamentari di De Luca presentano interrogazione su criticità

I sette deputati del gruppo parlamentare all’Ars “Nord chiama Sud” hanno firmato un’interrogazione per chiedere al governo della Regione chiarimenti sulle criticità denunciate da sindaci e forze sociali sull’ospedale di Sciacca e finite anche in un esposto denuncia presentato di recente alla procura della Repubblica e a quella presso la Corte dei conti.

I parlamentari De Luca, La Vardera, Balsamo, De Leo, Lombardo, Sciotto e Vasta invocano “risposte su tematiche diverse: dalla riduzione drastica di medici e operatori sanitari ad un lungo elenco di reparti in grave sofferenza o, addirittura, recentemente chiusi per mancanza di medici come l’ortopedia”. L’interrogazione contiene anche un rilievo sul funzionamento ‘a singhiozzo’ di una delle due sale di Emodinamica, dove non è mai stato utilizzato un nuovo angiografo, tuttora ancora impacchettato. Ancora, i parlamentari chiedono di sapere perché, malgrado dal 2019 la rete ospedaliera lo riconosca formalmente Dea di primo livello, all’ospedale di Sciacca non sia mai stata attivata la Stroke unit per la cura tempestiva degli ictus cerebrali.

Intanto è stata promossa da diciannove sindaci dei comuni del comprensorio e dal comitato civico per la Sanità la manifestazione di protesta in programma venerdì mattina alle 10 nel centro di Sciacca, in difesa dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Si prevede un corteo che sfilerà da piazza Saverio Friscia a piazza Angelo Scandaliato, dove sono previsti gli interventi degli organizzatori. “Siamo preoccupati – dice il sindaco di Sciacca Fabio Termine – soprattutto perché, di fronte alla realtà dei fatti, il commissario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia continua a dire che il “Giovanni Paolo II” funziona bene”.