Porto di Sciacca, sopralluogo nel cantiere dell’assessore Aricò

Sopralluogo al porto di Sciacca, oggi pomeriggio, per l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Alessandro Aricò per constatare lo stato dei lavori di realizzazione della banchina di Riva Nord, dei piazzali retrostanti e delle opere di alaggio necessarie al funzionamento della struttura. I lavori del porto di Sciacca, per un importo di 4.3 milioni, sono iniziati nel febbraio 2020 e sospesi nelle settimane successive per l’emergenza Covid, ripresi nel 2021 si sono fermati nuovamente il 31 dicembre 2022, con opere fino a quel momento realizzate per un importo di circa 2 milioni di euro. Il 26 aprile, il governo Schifani, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, ha stanziato 8 milioni di euro per il completamento del Porto di Sciacca, a valere sui programmi complementari. Questo intervento si inserisce in un ambito più esteso di completamento di opere strategiche tra cui, con un finanziamento di 17.5 milioni di euro, anche il porto di Santagata Militello dove prossimamente è atteso un sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture.