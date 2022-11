Pubblicato il bando di gara per i lavori di adeguamento antisismico del “Fazello” di Sciacca

È pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara per i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo Classico “Fazello” di Sciacca. Si tratta di un importante appalto dell’importo a base d’asta di 3.616.876,49 euro, finanziati con risorse previste nell’ambito del Piano “Next Generation EU”.

La procedura di gara sarà effettuata interamente in modalità telematica (D.Lgs. 50/2016), mentre le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del portale appalti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento entro e non oltre le ore 12:00 del 9 gennaio 2023. L’apertura delle offerte è prevista alle ore 8.30 del successivo 12 gennaio nella sala gare dell’Ufficio Contratti e Gare (via Acrone 27 – Agrigento).

Tutti gli interessati possono prendere visione del bando e del disciplinare di gara al link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14642