Randagismo, il sindaco di Sciacca firma ordinanza: tutte le regole

Il sindaco Fabio Termine ha firmato un’ordinanza, predisposta dal dirigente Aldo Misuraca, che riprende tutte le principali norme, nazionali e regionali, riguardanti gli obblighi di registrazione dei cani all’anagrafe canina tramite microchip, la loro gestione e conduzione.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Randagismo e ai diritti degli animali Agnese Sinagra – è il benessere degli animali d’affezione, la tutela della pubblica incolumità, la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, la prevenzione e il contenimento del fenomeno del randagismo”.

Con l’ordinanza, tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip devono provvedere all’identificazione e all’iscrizione dei cani all’Anagrafe canina entro il 31 dicembre di quest’anno, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 2022. Il proprietario (o il conduttore) è inoltre chiamato ad adottare ogni precauzione per evitare la fuga dell’animale. In caso di allontanamento o smarrimento, ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Sciacca e al Servizio Veterinario.

Durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, deve essere sempre usato il guinzaglio ad eccezione delle aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario (o del conduttore), i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio. Il proprietario (o il conduttore), infine, deve sempre provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane portando sempre con sé gli strumenti idonei per la raccolta negli spazi urbani (compresi giardini e parchi pubblici).

In caso di inadempienza, sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da 25 a 500 euro (salvo che la violazione non costituisca reato penale).

Microchippatura gratutita

Una giornata di microchippatura gratuita dei cani padronali è stata organizzata domani su iniziativa della Lav (Lega Anti Vivisezione) e dell’Amministrazione comunale, assessorato al Randagismo e ai Diritti degli animali.

L’appuntamento è per domani, sabato 5 novembre, in piazza La Rosa, nel quartiere della Perriera, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 (in caso di maltempo, gli organizzatori si sposteranno nella vicina ex chiesetta di San Sebastiano). Le operazioni di applicazione dei microchip ai cani saranno eseguite gratuitamente all’interno di un gazebo, da un medico veterinario.

L’iniziativa ha come slogan “Per restare sempre insieme” ed è rivolta ai possessori di cani non ancora microchippati. “È un momento importante -evidenziano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Agnese Sinagra- che invitano i cittadini, possessori di cani, a partecipare all’iniziativa, dando pure testimonianza di senso civico”.