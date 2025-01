Rissa tra extracomunitari a Sciacca, denunciato minore con coltello a serramanico

Gli agenti del Commissariato di polizia di Sciacca hanno denunciato un giovane di 14 anni, di nazionalità tunisina, per resistenza a pubblico ufficiale e per il possesso di un coltello a serramanico. A quanto pare avrebbe partecipato a una rissa con altri minori, complessivamente quattro, in pieno centro, e quando è arrivata la polizia gli altri si sono dati alla fuga. Il quattordicenne è stato raggiunto e poi denunciato.