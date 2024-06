Sciacca, a fuoco il ristorante “Il Porticello”: al via le indagini

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi dall’interno del ristorante pizzeria “Il Porticello”, in località Stazzone a Sciacca. Lanciato l’allarme sul posto, oltre la Polizia e i Carabinieri, sono arrivati i Vigili del fuoco che si sono occupati delle operazioni spegnimento e mettere in sicurezza l’area. Il fumo denso e nero è visibile da ogni parte della città ed i danni potrebbero essere ingenti. Non si conoscono le cause del rogo. (Foto Il Corriere di Sciacca e Telemontekronio)