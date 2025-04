Sciacca, amministrazione a lavoro per migliorare la fruizione dei beni monumentali

Una migliore fruizione a fini turistici dei beni storici, monumentali, artistici della città. È stato questo l’obiettivo di due incontri che l’assessore alla Cultura e al Patrimonio Simone Di Paola ha avuto nella giornata di ieri: il primo in mattinata ad Agrigento con rappresentanti della Curia Arcivescovile, il secondo nel pomeriggio a Sciacca, in Sala Giunta con rappresentanti di associazioni, commissione consiliare Cultura, Parco Archeologico di Agrigento.

L’incontro di Agrigento è servito per discutere di valorizzazione a fini culturali e turistici del patrimonio monumentale e artistico della Chiesa, promozione di iniziative legate alle celebrazioni in onore della Madonna del Soccorso in occasione dell’anniversario dei 400 anni della liberazione della città dalla peste. Vi hanno preso parte l’assessore Simone Di Paola, l’arciprete Giuseppe Marciante, il direttore dei Beni Culturali della Curia Giuseppe Pontillo, la direttrice del Museo Diocesano (MUDIA) Domenica Brancato, il giornalista Michele Ruvolo de Le vie dei tesori, il maestro Ignazio Catanzaro di Skenè Academy.

“È stato un incontro importante – dichiara l’assessore Simone Di Paola –. Tra Comune di Sciacca e Curia è partita una più stretta collaborazione con diversi obiettivi, di grande interesse per la nostra comunità. Abbiamo aperto un ragionamento a 360 gradi e lanciato delle proposte per una migliore gestione e fruizione, a fini turistici e culturali, del patrimonio monumentale della Curia. Abbiamo anche discusso di iniziative come quella del festival di musica sacra da tenersi in occasione della prossima edizione delle Vie dei tesori. Il prossimo 22 aprile avremo la visita in città di padre Giuseppe Pontillo che illustrerà alcune iniziative su cui la Curia sta lavorando”.

L’incontro del pomeriggio in Sala Giunta ha visto la presenza di rappresentanti di associazioni di promozione del territorio che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione comunale. A questo incontro ne seguirà un altro per la costituzione di un coordinamento cittadino per la fruizione dei beni artistici, monumentali e museali. Sono anche intervenuti il presidente della commissione consiliare Cultura Isidoro Maniscalco e il funzionario del Parco Archeologico di Agrigento Vincenzo Noto.

“La nostra città – dice l’assessore Simone Di Paola – ha un ricco patrimonio di risorse umane, di associazioni, di personalità, che si impegnano ogni giorno con ammirevole passione e che ieri hanno confermato la disponibilità a far parte di una rete di coordinamento per una più efficace fruizione dei nostri beni in collaborazione con le istituzioni, Comune di Sciacca, Parco Archeologico, Curia Arcivescovile. Si punta a una riapertura di spazi monumentali e museali da tempo chiusi e a una diversa e più efficace gestione e fruizione di altri beni come la Galleria Fazello e la Casa-Museo Scaglione. Ci sarà una nuovo incontro, anche con le strutture ricettive per un coinvolgimento di tutte le realtà interessate alla fruizione turistica dei tesori della città”.