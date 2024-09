Sciacca, il Comune ha il proprio garante della disabilità

“Un traguardo fondamentale, un atto di civiltà, un segno di maturità delle nostre Istituzioni, un punto di riferimento per le famiglie dei disabili”. È quanto dichiara il sindaco Fabio Termine dopo la nomina, ieri sera in Consiglio comunale, della pedagogista Maria Albanese quale Garante della Disabilità per il Comune di Sciacca.

“È una figura di garanzia – dice il sindaco Fabio Termine – a cui l’Amministrazione comunale teneva particolarmente, tanto da inserirla nel proprio programma elettorale. Ha la funzione importantissima di tutelare i diritti, le esigenze, le necessità delle persone con disabilità, di promuovere azioni di sensibilizzazione, inclusione e di contrasto a fenomeni di discriminazione. L’approvazione del Regolamento prima e dell’individuazione del Garante poi è un segno di concretezza, di sensibilità delle Istituzioni locali, Amministrazione e Consiglio comunale. L’augurio alla dottoressa Maria Albanese, la prima Garante, di una proficua attività a sostegno delle legittime aspettative di chi vive la disabilità”.