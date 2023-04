Sciacca, maxi tamponamento alla Variante: quattro feriti  

Incidente stradale lungo la strada provinciale 79, in contrada San Marco a Sciacca. Quattro le automobili coinvolte in un maxi tamponamento nel pomeriggio di ieri. Il bilancio è di quattro feriti. Il più grave, ma non in pericolo di vita, è un anziano che ha riportato diverse ferite al volto ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato. Il tratto di strada è stato chiuso per diversi minuti per permettere le attività di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.