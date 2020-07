Sciacca per la prima volta sarà premiata per la raccolta differenziata

Nell’anno 2019 il comune di Sciacca ha ottenuto per la prima volta una percentuale particolarmente elevata di raccolta differenziata: il 74,28% che la colloca al 32° posto in Sicilia ed anche tra i 133 comuni che riceveranno una premialità economica dalla regione. La cerimonia di premiazione è stata già fissata per il prossimo 17 luglio. Per Sciacca è un risultato particolarmente significativo se si considera che sono ancora pochi i comuni premiati che hanno più di 30 mila abitanti. Nell’hinterland di Sciacca saranno premiati anche: il comune di S. Margherita, che si è classificata al 29° posto con il 75.2%, quello di Montevago al 45° posto con il 73.5%. Si è attestato al 93° posto il comune di Menfi con il 68.1% di raccolta differenziata, seguito da Poggioreale e Salaparuta, con il 65.4%, rispettivamente classificatisi al 125° e al 126° posto. Nell’agrigentino, il comune più virtuoso è Villafranca Sicula, che è al 2° posto della classifica generale di tutti i comuni siciliani, seguito da Calamonaci al 3° posto, con il 87.4% di raccolta differenziata. Al 9° posto, si è classificato il comune di Lucca Sicula, seguito da Sambuca al diciottesimo. I dati diffusi dall’Assessorato regionale ambiente e territorio hanno evidenziato un miglioramento per la regione, in cui si registravano nel 2017 solo 31 comuni virtuosi, mentre nel 2018 erano 79. Sono 110 invece, i comuni che si sono attestati per il 2019 ad una percentuale tra il 50 e il 65%, che hanno ampi margini di miglioramento.