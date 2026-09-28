Truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino, 35enne chiede di patteggiare 

Si era spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine tentando di truffare un’anziana a Sciacca. Roberto Ogliarolo, 35 anni, catanese, chiede adesso di patteggiare una pena a due anni di reclusione. La Procura della Repubblica ha dato parere favorevole. Il prossimo 8 ottobre sarà il gip Stefano Zammuto a doversi pronunciare ed eventualmente ratificare l’accordo tra accusa e difesa. Ogliarolo si trova attualmente in carcere nonostante gli fossero stati concessi i domiciliari. Per un problema legato alla sistemazione, tuttavia, la misura non è mai stata eseguita e il 35enne è rimasto nell’istituto penitenziario.