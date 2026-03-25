10 arresti per traffico e spaccio di droga

RAGUSA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip del Tribunale etneo – nei confronti di 10 persone: sono accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).