Cronaca

10 arresti per traffico e spaccio di droga

Nel Ragusano, giro d’affari da 2 milioni

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

RAGUSA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip del Tribunale etneo – nei confronti di 10 persone: sono accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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