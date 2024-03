AGRIGENTO (ITALPRESS) – Scritte intimidatorie sono state trovate sui muri della sede di Fratelli d’Italia al centro di Agrigento, in via Gioeni, che è anche la sede della deputata Giusi Savarino. “In tanti anni di impegno politico – afferma Savarino – non mi era mai capitato un atto vile del genere, quella è una sede […]