Al Policlinico di Palermo si è insediato il commissario Iacolino

Si è insediato il nuovo commissario del Policlinico di Palermo, l'avvocato Salvatore Iacolino, nominato lo scorso 7 dicembre dall'Assessore per la salute Giovanna Volo.

“Il percorso professionale del neocommissario – si legge in una nota – è caratterizzato da una grande esperienza manageriale acquisita all’interno delle aziende del servizio sanitario regionale: di recente direttore amministrativo dell’ASP di Caltanissetta, in precedenza direttore amministrativo presso l’ASP di Siracusa, e, dal 2005 al 2009 direttore generale dell’ASP di Palermo”.

Il nuovo manager dell’azienda ospedaliera universitaria ha già fissato un primo calendario di incontri con dirigenti dei vari settori amministrativi e i direttori dei Dipartimenti.

Tra le criticità su cui è concentrata l’attenzione di Iacolino ci sono i lavori del nuovo pronto soccorso, e il blocco operatorio, appaltati dalla struttura regionale per l’emergenza Covid nell’ambito del programma di potenziamento della rete ospedaliera finanziato dallo Stato nel 2020, non ancora terminati dopo aver accumulato un anno e mezzo di ritardo.

“Consapevole delle professionalità e delle competenze che esprime l’Azienda ospedaliera universitaria ‘Paolo Giacconè, e del legame inscindibile tra assistenza, didattica e ricerca, inizio il mio incarico – afferma Iacolino – con l’intento di un lavoro sinergico con tutte le componenti coinvolte. Lavorerò in sintonia con il Governo regionale e il Rettore, professor Massimo Midiri, per realizzare gli obiettivi dell’azienda ospedaliera universitaria in un clima di reciproca e proficua collaborazione. Intendo porgere, altresì, i miei più cordiali saluti a tutti gli accademici e ai professionisti, medici, infermieri, tecnici, amministrativi e socio sanitari che operano con impegno e dedizione in questa prestigiosa azienda, e alle organizzazioni sindacali”.

