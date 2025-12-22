Poste, dalla provincia di Agrigento centinaia di letterine per Babbo Natale

C’è una tradizione che, fortunatamente, resiste naturalmente ai cambiamenti sociali al pari di quelli climatici. E che oltre al tempo resiste evidentemente anche alle guerre. È la tradizione delle letterine con i desideri rivolti a Babbo Natale che si rinnova, in questi giorni, in ogni angolo del mondo.

Anche in provincia di Agrigento, sono centinaia le missive indirizzate al Polo Nord che transitano nei circuiti di Poste Italiane. Letterine che, affidate alle cassette rosse, ai portalettere e agli sportelli degli uffici postali, “teletrasportano” sogni, paure e speranze dei bambini.

Tanti i temi ricorrenti in tutta la Sicilia, come lo stop alla guerra, la salute per i familiari, la tutela dell’ambiente – a partire dalle strade del proprio quartiere – e il diritto all’istruzione per tutti i bambini. Quest’anno anche la violenza e i femminicidi sono temi sensibili nelle riflessioni dei più piccoli, riflessioni sulle quali gli adulti non potranno che soffermarsi.

C’è chi si affida a Santa Claus per un desiderio profondamente personale, come Vincenzo: “Per me vorrei un Natale Felice, senza litigarsi, aprire i regali tutti insieme con i nonni e gli zii, cugini… Perché il Natale è bello se siamo tutti insieme felici e contenti”.

Poi c’è chi, come Emma, i desideri non li esprime per sé. Bensì affinché tutti i bambini del mondo abbiano la sua stessa fortuna e gli stessi suoi diritti. La sua missiva che comincia con “Caro Babbo Natale Postino” e ha un grosso cuore rosso disegnato con scritto “Stop alla Guerra”. Chiede “che i bambini non abbiano più paura delle bombe, per poter giocare felici, fare amicizie nuove e dormire sereni”. E per tutti loro chiede anche una famiglia felice. Felice come la sua!

Le buste multicolore indirizzate a Babbo Natale arrivano numerose ogni anno, segnale che tra le nuove generazioni l’amore per la scrittura non è del tutto tramontato.

Certamente quello della lettera per Babbo Natale continua a rappresentare uno dei momenti più belli delle festività natalizie e a custodire i sogni e i desideri più intimi. I temi, sempre legali anche all’attualità, confermano la straordinaria capacità dei bambini di osservare ed interpretare la contemporaneità, anche nei suoi aspetti più dolorosi e a volte legati al contesto di riferimento.