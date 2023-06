PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo, presso la sede della RAP, società partecipata del Comune che si occupa della gestione dei rifiuti, si è tenuta l’Assemblea dei soci per l’esame del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. In rappresentanza del Comune ha partecipato, per delega del Sindaco, il vicesindaco Carolina Varchi insieme al presidente […]