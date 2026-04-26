Barca in fiamme al largo di Noto, salvati due diportisti

SIRACUSA (ITALPRESS) – Paura per due diportisti nel Siracusano. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano ha preso fuoco al largo della costa di contrada San Lorenzo (Noto). Sul posto sono intervenute una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Le due persone a bordo dell’imbarcazione in fiamme, entrambe di Avola, sono state salvate e soccorse tramite una barca condotta dal titolare di un circolo nautico di Marzamemi. Le persone salvate, una volta portate a terra, sono state assistite dal personale sanitario del 118 già presente in banchina e accompagnate per accertamenti presso il pronto soccorso del nosocomio di Avola. L’imbarcazione è stata totalmente avvolta dalle fiamme ed è poi affondata.

– foto ufficio stampa Capitaneria di Porto di Siracusa –

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