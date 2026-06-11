Circolo della Stampa, primo appuntamento con “La buona Educomunicazione” di Francesco Pira

Spazio al dibattito culturale, alla riflessione sociologica e al giornalismo nel cuore della Città dei Templi. Venerdì 12 giugno, alle 19, la suggestiva cornice del Giardino del Museo Diocesano di Agrigento, in Via Duomo 96, ospiterà il primo appuntamento del “Circolo della Stampa”, l’iniziativa culturale nata dalla sinergia tra la sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, il Museo Diocesano di Agrigento e il settimanale L’Amico del Popolo.

L’evento inaugurale vedrà la presentazione dell’ultimo saggio del professor Francesco Pira, sociologo, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi ed esperto di dinamiche digitali. Al centro dell’incontro ci saranno i temi caldi del suo volume incentrato sulla “Buona educomunicazione”, un’opera fondamentale per comprendere le profonde trasformazioni che stanno attraversando le nuove generazioni (Generazione Z e Alpha) all’interno della società algoritmica e della dimensione “onlife”.

Il libro analizza il complesso rapporto tra giovani, social network e agenzie educative tradizionali come la scuola e la famiglia, mettendo in guardia dai rischi dell’iperconnessione, dell’isolamento sociale e delle logiche opache del “capitalismo della sorveglianza”. Al contempo, il saggio propone una via d’uscita concreta attraverso l’Educomunicazione: un approccio basato sul dialogo, sulla responsabilità sociale e sulla partecipazione democratica, per trasformare le tecnologie digitali in vere risorse di cittadinanza.

Il “Circolo della Stampa” si propone come uno spazio aperto di confronto per giornalisti, educatori, genitori e cittadini, finalizzato a stimolare il pensiero critico sui grandi temi dell’attualità e della comunicazione.L’ingresso è libero.