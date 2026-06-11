Catania

Trovato cadavere di una donna in mare, indagano i carabinieri

La salma, ancora non identificata, e' stata trasferita sul molo del porto in attesa dell'esame del medico legale

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

 Il corpo senza vita di una donna, dall’apparente eta’ di 60 anni, e’ stato recuperato in mare dall’equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di porto di Riposto, nel Catanese, a circa 500 metri dalla costa di Praiola.

A segnalarne la presenza e’ stato un diportista. La salma, ancora non identificata, e’ stata trasferita sul molo del porto in attesa dell’esame del medico legale. Sul ritrovamento ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania. I carabinieri della compagnia di Giarre indagano per risalire all’identita’ della vittima 

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