Catania

Ruba lo zaino di una passeggera all’esterno dell’aeroporto: denunciata

Il bene è stato riconsegnato alla legittima proprietaria

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

È stata individuata dalla Polizia di Stato la donna che, nei giorni scorsi, ha compiuto un furto all’esterno dell’Aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania, rubando lo zaino di una passeggera che si stava informando sulle coincidenze degli autobus. A ricostruire i fatti sono stati gli agenti della Polizia di frontiera, in servizio nell’aerostazione, a conclusione di una mirata attività d’indagine avviata dopo la richiesta d’aiuto avanzata dalla vittima. La donna si è rivolta ai poliziotti, denunciando il furto dello zaino contenente un portatile ed effetti personali, lasciato, per pochi istanti, su una panchina nell’area degli autobus extraurbani. Effettivamente, dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno avuto modo di notare gli spostamenti della ladra, una 53enne, che, approfittando del momento di distrazione della passeggera, ha afferrato lo zaino, portandolo con sé a bordo di un pullman diretto a Messina. Nonostante le difficoltà legate all’assenza di registrazione nominativa dei passeggeri sui mezzi di linea, gli agenti della Polizia di frontiera sono riusciti a individuare alcuni elementi decisivi che hanno permesso di risalire all’identità della responsabile e di recuperare lo zaino. Il bene è stato riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre la 53enne è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.

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