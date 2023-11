CATANIA (ITALPRESS) – Storia a lieto fine per “Ciccino”, piccolo Chihuahua di un anno d’età, salvato da una pattuglia dei Carabinieri. Alla prime luci dell’alba, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Catania, in servizio di perlustrazione nella zona alta della città, ha scorto una vecchia coupè ferma ai margini della carreggiata della “circonvallazione”, in sosta […]