Ciclone Harry e Frana Niscemi, Schifani: “In arrivo i pagamenti a 100 imprese”

PALERMO (ITALPRESS) – Parte l’istruttoria delle ultime cento richieste di contributo, per un valore di 2 milioni di euro circa, a favore delle aziende danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, grazie alla misura gestita da Irfis.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della norma approvata dal Parlamento, che supera di fatto l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla legge regionale relativa all’obbligo del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), si avvia infatti lo sblocco delle restanti pratiche.

Arriva così a circa 15 milioni di euro l’ammontare complessivo dei contributi previsti dalla Regione per le imprese colpite. I pagamenti alle aziende saranno effettuati all’inizio della prossima settimana.

“Risolto il problema delle pratiche congelate dopo la deroga al Durc, grazie – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – a un’interlocuzione con il governo nazionale avviata ancora prima dell’impugnativa, prettamente tecnica, del Consiglio dei ministri e avviato il pagamento delle richieste non ancora liquidate per necessaria integrazione della documentazione. Andiamo avanti spediti per aiutare concretamente le imprese ed entrare nella fase vera e propria di ricostruzione. Lo facciamo attraverso un pacchetto di agevolazioni che combina finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto, a valere sul Fondo Sicilia, per sostenere le spese necessarie al rilancio produttivo delle attività danneggiate dal maltempo”.

Martedì 12 maggio aprirà, inoltre, la piattaforma sul web per la presentazione delle domande all’Irfis FinSicilia relative ai finanziamenti fino a 400 mila euro per gli investimenti delle aziende danneggiate, per una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).