Messina

Crollo della palazzina a Messina, l’inchiesta entra nel vivo: pool di tecnici per accertare le cause

Nel crollo quattro persone hanno perso la vita e due risultano ancora disperse

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Entra nella fase degli accertamenti tecnici l’inchiesta della Procura di Messina sul crollo della palazzina di Pistunina, tragedia già costata la vita a quattro persone. Oggi saranno conferiti gli incarichi al collegio di consulenti tecnici chiamato a ricostruire le cause del cedimento dell’edificio e ad accertare eventuali responsabilità.

Le sostitute procuratrici Anil Sillotti e Antonietta Ardizzone affideranno l’incarico agli ingegneri Andrea Prota, Antimo Fiorillo e Rodolfo Urbani, che dovranno eseguire le verifiche strutturali sull’immobile e ricostruire la dinamica del crollo. Saranno inoltre nominati i medici legali incaricati di eseguire le autopsie sulle vittime: i fratelli Carmelo, Sara e Rosa Leone e la giovane Alessandra Frazzica. Due persone sono ancora disperse. Per il crollo sono indagate tre persone.

– foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).

Argomenti Correlati:#noindex
0 commenti
Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Il tentato omicidio a San Leone, 26enne resta in carcere: “Non è stata legittima difesa”
Apertura

Precipita col trattore in un burrone: morto 61enne
Apertura

Sfonda recinzione di un cantiere e finisce contro un’auto in sosta, morto 25enne
Agrigento

Emergenza idrica e stop autobotti, la Protezione civile: “Requisite quelle private”
Agrigento

L’appalto “truccato” della Mosella, il caso approda al Riesame 
banner italpress istituzionale banner italpress tv