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Disagi per il maltempo a Catania e provincia, scuole chiuse e voli per Fontanarossa deviati

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un’ordinanza

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

CATANIA (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo a Catania ed in provincia. Scuole chiuse oggi nel capoluogo etneo, così come in diversi altri Comuni del territorio per allerta arancione. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un’ordinanza disponendo la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche i parchi ed il giardino Bellini. Disagi all’aeroporto Fontanarossa. Alcuni voli sono stati deviati su Palermo.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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