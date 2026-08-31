Sicilia by Italpress

Emergenza incendi, allerta rossa in tutte le province della Sicilia eccetto Trapani

Allerta anche nella provincia di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Quella di ieri è stata un’altra giornata drammatica sul fronte incendi: in quasi tutte le province siciliane le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno devastato ettari di vegetazione e messo a repentaglio l’incolumità dei cittadini. Per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato il livello massimo di allerta (rossa) in otto province siciliane, con l’unica eccezione di Trapani dove si attesta sul medio (arancione).

Nelle ultime 24 ore la situazione è apparsa particolarmente delicata nel palermitano, soprattutto in due Comuni. A Ciminna un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto dal fuoco nella campagna in cui abitava: è stato trasportato in elisoccorso a Palermo, all’ospedale Civico, ed è in gravi condizioni con ustioni su tutto il corpo; il Comune si prepara a chiedere lo stato di emergenza. A Polizzi Generosa il sindaco Gandolfo Librizzi ha subito un infortunio mentre provava ad aiutare i suoi concittadini mentre il territorio veniva colpito dalle fiamme. Incendi anche a Piano Stoppa, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Castellana, Caccamo e Termini Imerese.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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