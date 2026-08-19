Sicilia by Italpress

Etna, ripresa l’attività stromboliana dal Cratere della Voragine

Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etnea

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

CATANIA (ITALPRESS) – Sull’Etna, a partire dalle ore 05:00 circa, è ripresa l’attività stromboliana dal Cratere della Voragine, producendo un’emissione di cenere che si disperde, secondo i modelli previsionali, nel quadrante meridionale. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Dal punto di vista sismico, dalle 04:00 circa l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un repentino incremento; allo stato attuale l’ampiezza rientra nel livello alto. I centroidi delle sorgenti del tremore risultano localizzati nell’area del Cratere di Nord-Est in un intervallo di quota compreso tra 1800 e 2000 metri sopra il livello del mare.

L’attività infrasonica ha mostrato un notevole incremento a partire dalle ore 04:00 di oggi, gli eventi infrasonici sono stati localizzati principalmente nell’area del cratere di Nord-Est, con ampiezze che hanno raggiunto valori elevati. Dal punto di vista delle deformazioni del suolo, la rete GNSS non mostra attualmente variazioni significative. A partire dalle 04:30 circa, alcune stazioni clinometriche, particolarmente le tre sommitali, segnano variazioni nei loro trend. La stazione sommitale di Cratere del Piano ha attualmente cumulato pochi decimi di microradiante e l’attuale variazione è coerente con l’inizio di un processo di deflazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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