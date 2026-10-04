Lampedusa

Lampedusa, trasferiti 172 migranti dall’hotspot

Sono 172 i migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa al porto per essere imbarcati sulla motonave Sansovino, attesa in serata a Porto Empedocle

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Sono 172 i migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa al porto per essere imbarcati sulla motonave Sansovino, attesa in serata a Porto Empedocle. Nel gruppo ci sono anche i 28 sopravvissuti, 22 uomini, cinque donne e una neonata, al naufragio avvenuto tra Libia e Tunisia. I migranti, eritrei, etiopi, nigeriani, pakistani, somali e sudanesi, erano stati soccorsi martedi’ dalla ong Aurora Sar. Durante le operazioni erano stati recuperati anche i corpi di un bambino di 9 anni e di un uomo di 46. Sei persone, fra cui cinque bambini, risultano ancora disperse. Dopo il trasferimento, nell’hotspot di contrada Imbriacola restano 178 ospiti.

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