Licata

Tartaruga Caretta caretta ferita recuperata da un peschereccio di Licata

La tartaruga è stata condotta presso la Capitaneria di porto, dove è stata presa in consegna per essere affidata alle cure specialistiche.

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Una tartaruga Caretta caretta in difficoltà è stata recuperata da un peschereccio di Licata mentre si trovava nello specchio acqueo antistante Palma di Montechiaro.

L’animale, che presentava una ferita a una pinna, è stato portato a terra per consentire agli operatori di prestargli assistenza. La tartaruga è stata quindi condotta presso la Capitaneria di porto, dove è stata presa in consegna per essere affidata alle cure specialistiche.

Successivamente l’esemplare è stato trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo, dove sarà sottoposto alle valutazioni e alle cure necessarie.

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