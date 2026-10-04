Tartaruga Caretta caretta ferita recuperata da un peschereccio di Licata

Una tartaruga Caretta caretta in difficoltà è stata recuperata da un peschereccio di Licata mentre si trovava nello specchio acqueo antistante Palma di Montechiaro.

L’animale, che presentava una ferita a una pinna, è stato portato a terra per consentire agli operatori di prestargli assistenza. La tartaruga è stata quindi condotta presso la Capitaneria di porto, dove è stata presa in consegna per essere affidata alle cure specialistiche.

Successivamente l’esemplare è stato trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo, dove sarà sottoposto alle valutazioni e alle cure necessarie.