SALEMI (TRAPANI) (ITALPRESS) – La città di Salemi ha dato l’ultimo saluto a Marisa Leo, ennesima vittima di femminicidio, in provincia di Trapani. La donna, che lascia una bimba di 4 anni, è stata uccisa dal suo ex compagno, che poi si è suicidato. I cittadini hanno partecipato in massa, con sentita commozione, riempiendo la […]