Aggrediti poliziotti penitenziaria nel carcere Pagliarelli, protesta del Sappe

“Grave e inaccettabile l’ennesima aggressione ai danni della Polizia penitenziaria nel carcere Pagliarelli di Palermo”. Lo dichiara Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Un agente in servizio nel reparto Mari – riferisce Navarra – è stato improvvisamente aggredito da un detenuto e colpito con pugni al volto. Un secondo agente è rimasto ferito nel tentativo di soccorrere il collega e contenere l’aggressore. Si tratta di episodi che evidenziano ancora una volta le criticità operative e le condizioni di lavoro sempre più difficili per il personale in servizio negli istituti penitenziari siciliani”.

“Non è più tollerabile – prosegue – che gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria siano esposti quotidianamente a rischi così elevati senza adeguate tutele e strumenti. Serve un intervento immediato delle istituzioni per garantire sicurezza, organici adeguati e condizioni di lavoro dignitose”.

Solidarietà ai due agenti feriti è stata espressa anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe, che ha ribadito la necessità di “interventi urgenti e concreti a sostegno della Polizia penitenziaria in Sicilia, ormai allo stremo per carenze di personale e aumento degli episodi di violenza all’interno delle carceri”.

“È indispensabile – conclude Navarra – che la questione sicurezza nelle carceri torni al centro dell’agenda politica, prima che si verifichino conseguenze ancora più gravi”.