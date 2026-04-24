Agrigento, i Carabinieri ricordano il Capitano Antonio Bonsignore

E’ stata celebrata la ricorrenza del 90° anniversario dell’uccisione del Capitano dei Carabinieri Antonio Bonsignore, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, originario di Agrigento, caduto durante le operazioni belliche nella campagna d’Africa del 1936.

Questa mattina presso la sede del Comando Provinciale di Agrigento, si è tenuta una cerimonia commemorativa, alla quale ha partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola De Tullio, unitamente ai carabinieri della sede e a una rappresentanza dell’ANC, durante la quale è stata collocata una targa marmorea in memoria dell’Ufficiale.

L’evento, suggellato dalle note del “silenzio” scandite dal trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, che hanno conferito solennità al momento di raccoglimento, è stato impreziosito dalla deposizione di una corona di alloro e da una preghiera in suffragio del Caduto recitata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone.

Il fatto storico, compendiato nel rapporto ufficiale dell’epoca, riporta che il Cap. Bonsignore, alla testa dei suoi uomini, raggiunse, con impetuoso assalto, gli avamposti del nemico infliggendogli notevoli perdite e costringendolo a ripiegare. L’Ufficiale, ferito gravemente ad un fianco, riuscì a raccogliere tutte le sue forze per sostenersi, trascinarsi e non cadere e, rifiutando ogni soccorso, continuò a gridare e a incitare i suoi Carabinieri finché non venne colpito in fronte, rimando ucciso all’istante, mentre i propri militari, seguendo il sublime esempio del loro Comandante, continuarono a sgominare le postazioni nemiche raggiungendo l’obiettivo assegnato.