Messina

Messina, proseguono le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata

Oltre 30 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono a Pistunina, a Messina, le attività di ricerca delle persone disperse sotto le macerie dopo il crollo. Contestualmente continuano le operazioni di scavo e rimozione dei detriti per bonificare l’area e consentire la messa in sicurezza del sito. Sono oltre 30 i vigili del fuoco impegnati, provenienti anche da altri Comandi della Sicilia e dalla Direzione regionale. Al lavoro squadre USAR e SAF, cinofili, operatori di piattaforme aeree, squadre operative e personale logistico. I vigili del fuoco sono impegnati anche nell’eliminazione delle parti pericolanti. Le operazioni proseguiranno fino alla completa bonifica e messa in sicurezza dell’area.

– Foto xr6/Italpress –
(ITALPRESS).

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