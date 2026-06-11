Cronaca

Nuovo attentato incendiario contro la Sicily by car, a fuoco 11 vetture

Dragotto: “Non sappiamo cosa vogliono”

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo attentato incendiario nei confronti della Sicily by Car a Palermo. Alle 2.30 circa, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via San Lorenzo per l’incendio di alcune vetture all’interno del parcheggio all’aperto dell’autonoleggio. Undici le vetture coinvolte, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento.

“Non ho nulla da dire, se non che sono dei delinquenti”. Così Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car, commenta all’Agenzia Italpress, l’ennesimo attentato incendiario “Non sappiamo cosa vogliono, se lo sapessi l’avrei detto le volte scorse”.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

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