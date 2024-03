PALERMO (ITALPRESS) – AMG Gas, società di vendita di gas ed energia elettrica, ha un nuovo Consiglio di Amministrazione. In sede di assemblea di approvazione del bilancio, i soci di AMG Gas (Edison all’80% e AMG Energia Spa al 20%) hanno nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e […]