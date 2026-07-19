Palermo Ladies Open, Basiletti e Tona a caccia del main draw

PALERMO (ITALPRESS) – Due sconfitte che valgono più del punteggio finale e una conferma significativa. Il primo turno delle qualificazioni della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo WTA 125 dotato di un montepremi di 115.000 euro, ha regalato indicazioni confortanti per il tennis azzurro, con le giovani wild card Carla Giambelli e Anastasia Bertacchi capaci di tenere testa a due avversarie più esperte e meglio classificate, mentre Noemi Basiletti ha rispettato il pronostico conquistando l’accesso al turno decisivo. L’impresa è sfumata soltanto nel finale a Carla Giambelli, al debutto assoluto, grazie a una wild card, nel tabellone di qualificazione di un torneo WTA 125. La diciottenne di Concorezzo ha impegnato per 2 ore e 22 minuti la cinese Yufei Ren, numero 306 della classifica mondiale e seconda testa di serie del tabellone, cedendo con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. Dopo aver conquistato il primo set, l’azzurra sembrava avere la partita in pugno anche nel terzo set, volando sul 3-0, prima della rimonta della ventenne asiatica, capace di infilare sei giochi consecutivi. Esce di scena a testa alta anche l’altra wild card federale, Anastasia Bertacchi. La diciannovenne toscana, numero 709 del ranking mondiale, ha costretto al terzo set la cipriota Raluka Serban, numero 324 WTA (best ranking 152) e quarta testa di serie delle qualificazioni, prima di arrendersi 5-7 6-4 6-0 dopo 2 ore e 33 minuti di gioco.

Rispetta, invece, la gerarchia della classifica Noemi Basiletti. La ventenne livornese, testa di serie numero 3 e numero 313 del ranking, protagonista quest’anno di un brillante cammino agli Internazionali di Roma – dove, dopo aver superato le qualificazioni, ha raggiunto il secondo turno del tabellone principale del WTA 1000 – ha superato con autorità la tedesca Laura Bohner con un doppio 6-2. A separare Basiletti dal main draw a Palermo c’è il match con la bulgara Isabella Shinikova, numero 381 del ranking mondiale e ottava testa di serie, che ha eliminato l’americana Rasheedda McAdoo con un doppio 6-4. La tedesca Mina Hodzic, sesta testa di serie, ha invece superato in un’ora e 20 minuti la britannica Emily Webley-Smith con il punteggio di 6-2 6-1. La taorminese Miriana Tona, l’ungherese Amarissa Toth e l’ucraina Yelyzaveta Kotliar hanno raggiunto il turno decisivo senza scendere in campo, beneficiando dei forfait delle rispettive avversarie: Tona ha usufruito dell’accesso al tabellone principale di Dalila Spiteri; Amarissa Toth è stata invece favorita dal forfait della croata Lucija Ciric Bagaric, mentre Kotliar ha beneficiato dell’accesso al tabellone principale anche di Federica Urgesi. Le due azzurre hanno evitato le quali “guadagnandosi” il main draw per le cancellazioni di Jeline Vandromme e Marina Bassols Ribera.

Il programma di oggi, prenderà il via alle 17 sul Campo Centrale con la partita tra la cipriota Raluka Serban (testa di serie n. 4) e l’ungherese Amarissa Toth (n. 7). A seguire toccherà a Miriana Tona, opposta alla cinese Yufei Ren, seconda testa di serie delle qualificazioni. Non prima delle 19.30 sarà la volta di Noemi Basiletti, che affronterà la bulgara Isabella Shinikova. Sul Campo 6, con inizio alle 18, l’ucraina Yelyzaveta Kotliar sfiderà la tedesca Mina Hodzic. Prima della sessione serale del torneo sarà osservato sul Campo Centrale un minuto di raccoglimento in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio. Il biglietto di ingresso anche domani avrà il costo di 5 euro. Sarà possibile acquistarlo sul circuito Vivaticket oppure allo sportello dedicato del Country Time club in viale dell’Olimpo n. 3.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

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