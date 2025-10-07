HOME
Sicilia by Italpress
Pietro Ivan Maravigna è stato eletto componente della Corte dei conti
Ha ottenuto 37 voti su 65 espressi
Pubblicato 7 minuti fa
Da
Redazione
Redazione
Ultime Notizie
Sicilia by Italpress
Pietro Ivan Maravigna è stato eletto componente della Corte dei conti
Cronaca
Cade per strada e muore sbattendo la testa, disposta autopsia
Apertura
Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l’ispezione (VIDEO)
Giudiziaria
Era accusato di due tentati omicidi, assolto
Apertura
Si svuota canalone alla ricerca di Marianna, la famiglia: “Non ci risulta nessuna raccolta fondi”
Apertura
Droga a Favara, giudice “dimentica” sei imputati e la procura chiede di annullare la sentenza
23:39
19:42 - Cade per strada e muore sbattendo la testa, disposta autopsia
+++
19:22 - Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l’ispezione (VIDEO)
+++
18:18 - Era accusato di due tentati omicidi, assolto
+++
18:06 - Si svuota canalone alla ricerca di Marianna, la famiglia: “Non ci risulta nessuna raccolta fondi”
+++
18:05 - Droga a Favara, giudice “dimentica” sei imputati e la procura chiede di annullare la sentenza
+++
16:40 - L’inchiesta sulla morte di Marco Chiaramonti, al via rilievi sul luogo dell’incidente
+++
16:39 - “Atti sessuali con una minorenne”, chiesta condanna per un commerciante
+++
16:28 - La Marcia per la pace unisce i Comuni di Ribera e Caltabellotta
+++
15:17 - Incendio vicino il complesso turistico di Sciaccamare, evacuato il Cala Regina
+++
15:04 - Palma di Montechiaro, in giunta l’avvocato Nicolò Avanzato
+++
