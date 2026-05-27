Politica regionale

Schifani “Nessun ipotesi di voto anticipato, vado avanti come un treno”

Le parole del governatore siciliano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – “Non vedo per quale motivo si dovrebbe votare prima. Le mie dimissioni non sono all’ordine del giorno perché sto lavorando e i risultati si vedono. Per non dire che la mozione di sfiducia presentata nei miei confronti lo scorso dicembre si è conclusa con un misero 21 a 46”. Lo ha dichiarato ai microfoni della Tgr Sicilia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Lavorare bene – ha aggiunto – può suscitare da un lato qualche mal di pancia e dall’altro dare fastidio a qualcuno, visto che sto cercando, e ci riuscirò, di realizzare i termovalorizzatori”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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