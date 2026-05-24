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Strage di Capaci, a Palermo un memorial per ricordare le vittime di mafia

L’incontro si è tenuto sul campo della Parrocchia “Maria SS. Madre della Chiesa”

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, a Palermo si è tenuto il “V Memorial Giocando Ricordando”. Un incontro, sottolinea Riccardo Maiorca, presidente del Centro Studi “Paolo Giaccone”, che ha partecipato donando le maglie dell’evento, “è occasione per fare comunità. E’ un atto collettivo di memoria fatto di gesti concreti e di attenzione verso i veri attori della legalità, i giovani”.

L’incontro si è tenuto sul campo della Parrocchia “Maria SS. Madre della Chiesa”. “Il ricordo di tutte le vittime di mafia” continua Maiorca “deve essere promosso ogni giorno, con serietà e presenza. Bisogna trasformare la memoria in responsabilità, l’indignazione in azione, il ricordo in futuro. Lo sport ci insegna che nessuna vittoria è individuale: si vince solo se si gioca insieme. Così è anche nella lotta alla mafia.”

“A nome del Centro Studi “Paolo Giaccone”, conclude, “ringrazio gli organizzatori, il comitato di Palermo del Centro Sportivo Italiano i giovani atleti, le famiglie, la straordinaria Milly Giaccone e tutti coloro che hanno scelto di esserci. La vostra presenza è un messaggio chiaro: la legalità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano da onorare insieme.”

-Foto Centro Studi Giaccone-

(ITALPRESS).

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