Terza Categoria: scatto della Pro Ribera, il Real Favara insegue
E’ il primo tentative di fuga del campionato che attende comunque il recupero della sfida tra Real Favara e Gattopardo
Battendo per 3-0 la Real Castelterminese, il Pro Ribera scatta in vetta alla classifica del campionato agrigentino di Terza Categoria a girone unico. E’ il primo tentative di fuga del campionato che attende comunque il recupero della sfida tra Real Favara e Gattopardo. I bialloblù favaresi, hanno battuto il Muxar per 1-0 ed inseguono a due lunghezze.
Rallenta ancora, fermata dal secondo pareggio consecutive, l’Atletico Agrigento che non va oltre lo 0-0 a Camastra. Sprofonda lo Sporting Agrigento travolto in casa dell’Atletico Burgio con un clamoroso 6 a 2. Identico punteggio inflitto dalla Gattoparto al Ponte di Ferro mentre il Canicattì ha battuto il Burgio per 3-1.