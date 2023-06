Terna, due interventi per ammodernare la linea ferroviaria tra Palermo e Catania

ROMA (ITALPRESS) – In seguito all’avvio del procedimento autorizzativo da parte della Regione Siciliana degli interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale necessari a velocizzare la linea ferroviaria tra Palermo e Catania, Terna pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall’opera.In particolare, si legge in una nota, gli interventi, per cui […]