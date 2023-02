Vento forte e mareggiate sulla Sicilia orientale, black-out a Siracusa

SIRACUSA (ITALPRESS) – Allerta rossa e parecchi disagi per

il maltempo sulla Sicilia orientale, interessata dalla serata di ieri da forte vento, mareggiate e neve a bassa quota. Nel messinese e nelle Eolie soffia un vento gelido e si sono verificate mareggiate e problemi alla circolazione.

Nel catanese, sulla Sp92 il traffico dei veicoli è stato interrotto a causa di alcuni pali della luce e cavi a terra sulla strada. Disposta l’uscita a Nicolosi verso la Sp92 in salita. A Catania il commissario straordinario Piero Mattei ha disposto per domani la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici e cimiteri. Stop anche alle lezioni universitarie.

Scuole chiuse a Siracusa e provincia dopo l’allerta meteo rossa per i settori orientali dell’Isola. La Protezione civile regionale ha diramato ieri un bollettino, valido sino alle 24 di oggi: previsti venti da forti a burrasca, forti mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni diffuse e abbondanti. Disposta anche la chiusura di asili nido, cimitero comunale, impianti sportivi, aree mercatali e dei parchi pubblici compresi il Parco Archeologico della Neapolis e del Castello Maniace, mentre resteranno aperti gli uffici comunali.

A causa delle difficili condizioni meteo, con abbondante pioggia e forti raffiche di vento, nelle prime ore del mattino si sono registrati dei blackout negli impianti di adduzione e pompaggio di acqua potabile di San Nicola, che riforniscono i serbatoi di Bufalaro Alto e Basso i quali, di conseguenza, sono al momento ai minimi livelli. Ciò sta comportando problemi di erogazione in tutta la città, tranne nelle zone della Borgata e di Ortigia che, fortunatamente, non sono state interessate dal guasto. Le squadre tecniche Siam sono intervenute immediatamente e, laddove possibile farlo in condizioni di sicurezza, stanno cercando di risolvere i guasti di natura elettrica.

A causa delle avverse condizioni meteo, la chiusura dell’autostrada Siracusa-Catania non avrà luogo nelle giornate di oggi, giovedì 9, e domani venerdì 10. Le esercitazioni in corso sono posticipate a data da destinarsi. Il servizio Igiene urbana del comune di Siracusa invita tutta la cittadinanza, per motivi di sicurezza, a ritirare le attrezzature per la raccolta rifiuti posti sul suolo pubblico. Possono essere lasciati solo i contenitori per la raccolta differenziata del giorno fino all’avvenuto svuotamento.

– foto: Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).