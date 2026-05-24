dalla Regione
Il maltempo non lascia la Sicilia, diramata l’allerta gialla
L'avviso è valido per la giornata di domani 25 maggio su tutta l'isola
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi 24 maggio fino alla mezzanotte di domani 25 maggio.
Su tutta la Sicilia, infatti, si prevede la persistenza di condi-meteo avverse con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche d vento”.
Redazione
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