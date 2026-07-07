Pietro Pollara nominato vicepresidente di Assovini Sicilia

Pietro Pollara, rappresentante dell’azienda vitivinicola Principe di Corleone, è stato nominato vicepresidente di Assovini Sicilia dal nuovo Consiglio di Amministrazione dell’associazione che riunisce cento aziende del vino siciliano. La nomina è avvenuta nella seduta di insediamento del nuovo CdA, eletto integralmente tra i giovani imprenditori e professionisti under 40 del gruppo Generazione Next, che segna l’avvio di una nuova fase per l’associazione all’insegna del ricambio generazionale, dell’innovazione e della continuità con i valori che hanno reso Assovini Sicilia un modello di riferimento per il comparto vitivinicolo regionale.

Dopo la laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Palermo e la specializzazione in viticoltura ad Asti e Alba, Pollara ha intrapreso il proprio percorso professionale nel settore agronomico ed enologico, maturando una profonda esperienza nella gestione del vigneto e nei processi produttivi legati alla qualità delle uve e dei vini. Nell’azienda di famiglia rappresenta la nuova generazione insieme al fratello Leoluca e al cugino Gaetano, insieme al padre Vincenzo si occupa del monitoraggio delle vigne e della gestione della vendemmia, sviluppando inoltre progetti di ricerca e sperimentazione su specifiche cultivar per valorizzarne il potenziale qualitativo e l’espressione territoriale.

Vicepresidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Monreale, Pietro Pollara affiancherà la neo presidente Gabriella Favara, International Marketing Manager di Donnafugata, nella guida dell’associazione per il prossimo mandato, contribuendo allo sviluppo delle attività di rappresentanza, promozione e valorizzazione del vino siciliano sui mercati nazionali e internazionali: “assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo – dichiara Pietro Pollara – il nuovo Consiglio di Amministrazione rappresenta una generazione che conosce il valore della tradizione ma che guarda con determinazione al futuro. Lavoreremo insieme per rafforzare il ruolo di Assovini Sicilia, sostenere la competitività delle nostre aziende e valorizzare l’identità di un territorio che continua a distinguersi per qualità, innovazione e capacità di fare sistema”. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Assovini Sicilia è composto da: Gabriella Favara (Presidente – Donnafugata), Pietro Pollara (Vicepresidente – Principe di Corleone), Graziano Nicosia (Tenute Nicosia), Costante Planeta (Planeta), Alessandro Tasca (Tasca d’Almerita), Cristina Madaudo (Camporè), Enrica Spadafora (Dei Principi di Spadafora), Pierfilippo Marchello (Cantine Pellegrino) e Totò Navarra (Tenute Navarra). Con una governance interamente espressione della Generazione Next, Assovini Sicilia si prepara ad affrontare le sfide del settore con uno sguardo orientato ai mercati, alla sostenibilità, all’innovazione e alla promozione del patrimonio vitivinicolo dell’isola.