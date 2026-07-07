Mafia

Mafia, biglietto con croce nella cassetta delle lettere della sorella di Nitto Santapaola

Nella buca delle lettere dell'abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella dello storico capomafia deceduto Benedetto e madre di Aldo Ercolano, boss detenuto ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un cilindretto di carta contrassegnato da una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell’abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella dello storico capomafia deceduto Benedetto e madre di Aldo Ercolano, boss detenuto ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Il messaggio è stato trovato da alcuni condomini che hanno avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e poi quelli della Squadra mobile della Questura, che indagano sul caso coordinati dalla procuratrice aggiunta Agata Santanocito.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Corruzione, arrestati l’imprenditore favarese Dino Caramazza e il sindaco di Sommatino
Apertura

Area esterna di un’officina trasformata in discarica, denunciato meccanico a Favara
Agrigento

Inchiesta antidroga nell’Agrigentino, interrogati 15 indagati 
Apertura

Stalking alla nipote, divieto di avvicinamento per 60enne favarese
Apertura

Maxi incendio al parcheggio pluripiano di Porto Empedocle, Vigili del fuoco in azione 
banner italpress istituzionale banner italpress tv