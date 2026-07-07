Mafia, biglietto con croce nella cassetta delle lettere della sorella di Nitto Santapaola

Un cilindretto di carta contrassegnato da una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell’abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella dello storico capomafia deceduto Benedetto e madre di Aldo Ercolano, boss detenuto ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Il messaggio è stato trovato da alcuni condomini che hanno avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e poi quelli della Squadra mobile della Questura, che indagano sul caso coordinati dalla procuratrice aggiunta Agata Santanocito.