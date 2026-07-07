A Bivona apre l’Ufficio di Prossimità dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo

Si è svolta il oggi a Bivona in piazza Cinà, l’inaugurazione del nuovo Ufficio di Prossimità dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo, un presidio territoriale nato per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi della giustizia da parte dei cittadini.

L’Ufficio servirà il territorio dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo ed è stato collocato a Bivona per la sua posizione strategica rispetto all’intero comprensorio. L’obiettivo è avvicinare i servizi giudiziari ai territori e facilitare l’accesso alla tutela dei diritti, soprattutto nelle procedure di volontaria giurisdizione.

Presso il nuovo sportello, che opererà in stretta sinergia con il Tribunale di Sciacca, sarà possibile usufruire di un servizio gratuito di consulenza e informazione per tutti i cittadini. In particolare, l’Ufficio offrirà supporto per: inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di sostegno; richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio;richiedere la nomina di un curatore speciale;

richiedere affidi per minori; avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno); ottenere assistenza per altri servizi della Volontaria Giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato i sindaci dei Comuni dell’Unione Platani Quisquina Magazzolo e il Giudice Di Pace Dott Giacomo Palermo.

L’apertura dell’Ufficio di Prossimità rappresenta un importante investimento nella modernizzazione dei servizi pubblici e nella costruzione di una giustizia sempre più vicina ai cittadini, capace di coniugare innovazione digitale, prossimità territoriale e tutela dei diritti.