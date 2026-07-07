Etna, riaperto l’aeroporto di Catania

Riapre l’aeroporto di Catania. Lo comunica la Sac, società di gestione dello scalo, spiegando che in seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche dell’Etna da ‘rosso’ ad ‘arancione’ da parte dell’Ingv, è stata disposta “la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo”. L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. “I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”, spiegano dalla Sac.