Nuovo sportello AICA a Porto Empedocle, servizi più vicini ai cittadini

Nuovo sportello AICA operativo a Porto Empedocle. Il nuovo presidio, che rientra nel più ampio piano di rafforzamento della presenza territoriale dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, è stato allestito nella sede di Very Posta Multiservice in via Milano 42. L’accesso al pubblico è garantito da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00; il sabato dalle 09:00 alle 13:00. Al momento inaugurale, accanto alla titolare del centro servizi Veronica Stagno, hanno partecipato il Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino e la Presidente del CdA, Danila Nobile.

Nelle scorse settimane AICA ha già attivato nuovi sportelli ad Agrigento, Campobello di Licata e San Biagio Platani in partnership con EgoGreen, oltre a un ulteriore punto a Raffadali, e ha potenziato quelli già attivi a Canicattì e a Licata. L’espansione della rete proseguirà con l’attivazione di ulteriori presidi in altri centri della provincia.

Gli operatori di Very Posta Multiservice hanno ricevuto una formazione specifica da parte di AICA per gestire molteplici servizi: dalla richiesta di nuovi allacciamenti alla gestione delle pratiche contrattuali e delle volture, dalla ristampa della documentazione di fatturazione al supporto nelle procedure di pagamento, fino all’erogazione di informazioni di carattere commerciale e amministrativo e all’orientamento sull’offerta di servizi disponibili. La partnership si basa su un modello di reciproco beneficio: da un lato Very Posta Multiservice contribuisce con la propria sede e il proprio personale, dall’altro AICA valorizza il partner attraverso i propri strumenti di comunicazione, inclusa la bollettazione, per promuoverne le attività.

“Con questo nuovo sportello – hanno affermato i vertici di AICA – si consolida il radicamento sul territorio, assicurando ai cittadini un servizio più capillare e migliore. L’iniziativa non comporta costi aggiuntivi né per l’Azienda né per gli utenti. Ringraziamo tutti i partner che hanno scelto di collaborare con noi aderendo alla manifestazione d’interesse, la loro disponibilità sta rendendo possibile questa espansione territoriale, permettendoci di essere sempre più presenti nelle comunità che serviamo”.

“Questa apertura ­ – ha detto il Sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello – dà la possibilità ai nostri concittadini di evitare spostamenti verso gli uffici di AICA di Agrigento, facilitando il disbrigo delle pratiche nella propria città. Questo rappresenta un passo verso la razionalizzazione dei servizi e un miglioramento dell’offerta per la nostra comunità”.