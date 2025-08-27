dalla Regione

Rischio incendi domani in Sicilia

Diramata l'allerta arancione dalla protezione civile

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

 Allerta arancione domani in Sicilia per il rischio incendi. Unica eccezione la provincia di Trapani dove l’attenzione sarà massima. La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso 186, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi e un livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore (colore giallo). 

